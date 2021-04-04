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В соцсетях сообщили о мошенниках, которые ходят по квартирам после взрыва газа в Зеленодольске

12:34, 04.04.2021
В соцсетях сообщили о мошенниках, которые ходят по квартирам после взрыва газа в Зеленодольске
Фото: realnoevremya.ru

В соцсетях появились сообщения о том, что после взрыва газа в многоквартирном доме в Зеленодольске в городе появились мошенники, которые ходят по квартирам под видом сотрудников УК.

«Мою соседку, пенсионерку, «обули» на 5000 рублей. Под предлогом починки и проверки вентиляции, проникают в жилище и путем запугивания, что может быть газонакопление, в свете недавних событий, выманивают денежные средства», - рассказал пользователей в зеленодольском паблике.

Женщина позвонила в ЖЕК и ВДПО и выяснила, что это не их сотрудники. Поняв, что их обманули, они вызвали полицию.

Напомним, 29 марта в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме в Зеленодольске прогремел взрыв газа. В результате инцидента пострадали пять человек, двое погибли. По версии следствия, взрыв мог устроить живший в доме пенсионер, которого тем вечером хотели госпитализировать в психдиспансер. Все подробности — в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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