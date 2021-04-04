Кожевников: «Ак Барс» все еще фаворит, Хартли повезло обыграть Квартальнова»

Эксперт КХЛ Александр Кожевников поделился мнением о победе «Авангарда» в первом матче серии с казанским «Ак Барсом» в финале Восточной конференции КХЛ. Он считает, что команде Боба Хартли повезло и казанцы остаются фаворитами противостояния.

«Сегодня повезло «Авангарду». Результат меня удивил. Казань смотрелась сильнее, но вратарь омичей сыграл здорово. Нельзя сказать, что Шимон Грубец прям находка. Он и в сезоне играл временами здорово.

Боб Хартли сегодня не переиграл Дмитрия Квартальнова. Если брать игры команды, то Хартли повезло. Похоже, что будет минимум шесть матчей в серии. Но для меня казанцы все еще фавориты», — сказал Кожевников.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, в первом матче в Казани «Авангард» одержал победу со счетом 3:1. Гости забили первыми, на что казанцы ответили голом Кирилла Петрова. В самом конце третьего периода «Авангард» забросил вторую шайбу, а после ухода вратаря «барсов» распечатал ворота соперника еще раз.

5 апреля команды проведут второй матч серии, после чего переедут в Балашиху.