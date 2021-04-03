«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в первом матче серии плей-офф
«Ак Барс» проиграл дома «Авангарду» (1:3) в первом матче серии плей-офф в финале Восточной конференции.
В составе казанской команды заброшенной шайбой отметился Кирилл Петров, на что гости ответили голами Кирилла Готовеца, Кирилла Семенова и Клима Костина, забивший в пустые ворота.
Благодаря этой победе омская команда повела в серии со счетом 1:0. 5 апреля соперники проведут вторую встречу в Казани, после чего переедут в Балашиху.
«Ак Барс» — «Авангард» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы:
0:1 Готовец (Дедунов, Береглазов, 11:04)
1:1 Петров (Галиев, Яруллин, 33:58)
1:2 Семенов (Хохлачев, Чинахов, 58:13)
1:3 Костин.
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