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Волейболистки «Динамо-Ак Барс» завоевали бронзовые медали чемпионата России

22:40, 03.04.2021
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» завоевали бронзовые медали чемпионата России
Фото: vk.com/vcdinamoakbars

«Динамо-Ак Барс» обыграло дома екатеринбургскую «Уралочку» (3:1) в матче за третье место в чемпионате России по волейболу.

Казанские волейболистки здорово начали игру, победив в первых двух сетах. Третью партию гости оставили за собой, но команда Ришата Гилязутдинова в упорной борьбе набрали третье очко и выиграли матч.

Таким образом, «Динамо-Ак Барс» стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2020/21.

Отметим, что чемпионство в нынешнем сезоне завоевали волейболистки «Локомотива» из Калининграда, обыгравшие московское «Динамо».

Подробнее о причинах поражения казанского «Динамо-Ак Барс» в полуфинале «Финала шести» читайте в материале «Реального времени».

СпортВолейбол
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