Названы вакансии в Казани и Челнах от 300 до 500 тысяч рублей

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в таких городах Татарстана, как Казань и Набережные Челны, сообщает «РИА Новости».



Так, в Казани работодатели предлагают зарплату от 300 тысяч рублей главному инденеру-конструктору. В Челнах работодатели могут предложить начальнику оздоровительного лагеря до 500 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана с уважением относятся к своему начальству 56% работающих жителей Казани. Согласно результатам опроса, испытывают симпатию к начальнику всего 5%, а 2% — ненавидит. Каждый четвертый житель Казани не испытывает к начальнику эмоций, говорится в результатах исследования.

В марте сообщалось, что высокую зарплату в Набережных Челнах предлагают ведущему разработчику «1С» — такой специалист может зарабатывать 100 000—120 000 рублей.

Маргарита Головатенко