Каждый второй житель Казани уважает своего начальника

Каждый второй работающий житель Казани уважает своего начальника, и почти никто не испытывает ненависть. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob.

В столице Татарстана с уважением относятся к своему начальству 56% работающих жителей Казани — это на 4% выше, чем в целом по России. Чаще всего это чувство свойственны женщинам (60%) и молодежи до 24 лет (63%). Уважение респонденты объясняют выдающимися профессиональными качествами начальника.

Согласно результатам опроса, испытывают симпатию к начальнику всего 5%, а 2% — ненавидит. Каждый четвертый житель Казани не испытывает к начальнику эмоций, говорится в результатах исследования.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии марта в Набережных Челнах.

Ольга Плешкова