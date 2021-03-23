Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии марта в Набережных Челнах

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии марта в Набережных Челнах. Согласно аналитике Superjob, больше всего в Челнах готовы платить программистам и специалистам в сфере продаж.

Сервис по поиску работы составил топ самых привлекательных предложений работодателей в городах России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. Выяснилось, что в марте самую высокую зарплату в Набережных Челнах предлагают ведущему разработчику «1С», такой специалист может зарабатывать 100 000—120 000 рублей.

Фото: kzn.ru

Второе место рейтинга занял web-программист с окладом от 90 000 рублей. Замыкает тройку вакансия менеджера по продажам ключевым клиентам с заработком от 65 000 рублей. Далее в списке указан главный клиентский менеджер (59 500 рублей ) и директор магазина (55 000 рублей).

Ранее сообщалось, что российские работодатели смогут получить субсидию для трудоустройства безработных.

Ольга Плешкова