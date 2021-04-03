В Татарстане в этом году сдали уже 52 многоквартирных дома

В Татарстане в этом году сдали уже 52 многоквартирных дома. Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В этом году по линии коммерческой застройки должны быть сданы 1 млн 200 тыс. квадратных метров — 164 дома. На сегодня строители сдали 33% от годового плана, который составляет 2 млн 670 тыс. квадратных метров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Социальная ипотека занимает порядка 10% от плана, что составляет 280 тыс. квадратных метров. Из 161 жилого дома сданы 27 домов на 1372 квартиры. В высокой степени готовности находятся 73 дома.

Ранее в Набережных Челнах исполком решил отменить разрешение на строительство 19-подъездного многоэтажного дома в 68-м микрорайоне. Территории, где начались работы, придадут прежний вид.



Ольга Плешкова