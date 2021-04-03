Казань вошла в десятку самых популярных авианаправлений в апреле

Казань вошла в десятку самых популярных авианаправлений в апреле. Исследование провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Больше всего авиабилетов на апрель россияне купили в Москву — туда запланировано 27,3% перелетов. Средняя стоимость билета составила 4,7 тыс. рублей. Второе место заняли Санкт-Петербург — туда собираются 11,54% клиентов сервиса, средняя стоимость билета составляет 4,6 тыс. рублей. Третье место по популярность досталось Сочи, туда куплено на 70% больше билетов, чем в 2019 году. В среднем, билет туда обойдется в 6 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В десятку также входят Симферополь (стоимость билета — 6,4 тыс. рублей), Краснодар (5 тыс. рублей), Калининград (5,2 тыс. рублей), Минеральные Воды (5,4 тыс. рублей), Казань (4,5 тыс. рублей), Екатеринбург (4,3 тыс. рублей) и Махачкала (4,3 тыс. рублей), сообщает RT.



Ранее сообщалось, что в России значительно подскочили цены на авиабилеты. Согласно данным сервисов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip, стоимость авиабилетов в некоторые города России, купленных в январе — марте с вылетом во II квартале, выросла на 15–120%. Минтранс России опроверг информацию о подорожании авиабилетов.

Ольга Плешкова