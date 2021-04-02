Авиабилеты из Москвы в Челны подскочили в цене на 120%

В России значительно подскочили цены на авиабилеты. Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск, Чебоксары.

Согласно данным сервисов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip, стоимость авиабилетов в некоторые города России, купленных в январе — марте с вылетом во II квартале выросла на 15–120%*. В лидерах — авиаперелет из Москвы в Набережные Челны — он стал дороже на 121%. За ним идут Томск (91%), Нижнекамск (88%), Чебоксары (46%). Стоимость перелета из Москвы в Сочи, Калининград, Казань выросла более чем на 15%, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

В III квартале года Набережные Челны также в лидерах по подорожанию билетов: перелет из Москвы в Набережные Челны обойдется дороже на 74%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее «Реальное время» сообщало о резком скачке цен на авиабилеты по международным направлениям. Средняя стоимость забронированного авиаперелета за рубеж в начале марта 2021 года составила 15,7 тыс. руб., что больше на 55% год к году и на 39,5%, чем за тот же период 2019 год.



*Цены на авиабилеты сравниваются с аналогичным периодом 2019 года.



Ольга Плешкова