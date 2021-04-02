Минтранс России опроверг информацию о подорожании авиабилетов

Фото: Максим Платонов

Министерство транспорта России сообщило, что информация о подорожании авиабилетов не соответствует действительности. Как пишет ТАСС со ссылкой на ведомство, по ряду направлений за период с июня 2019 года по июнь 2021 года стоимость билетов наоборот снизилась.

Фото: Максим Платонов

Сегодня «Известия» сообщили, что в России значительно подскочили цены на авиабилеты. Согласно данным сервисов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip, стоимость авиабилетов в некоторые города России, купленных в январе — марте с вылетом во II квартале выросла на 15–120%. В лидерах — авиаперелет из Москвы в Набережные Челны — он стал дороже на 121%. За ним идут Томск (91%), Нижнекамск (88%), Чебоксары (46%). Стоимость перелета из Москвы в Казань выросла более чем на 15%.