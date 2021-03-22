В Челнах начнут капремонт домов в апреле

В Набережных Челнах с 16 апреля начнутся работы по капитальному ремонту. Об этом на совещании в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

Строительные компании «Твой дом» и «Волгопромстрой» стали подрядчиками по результатам аукциона. Им необходимо пройти экспертизу и получить положительное заключение по домам до 15 апреля.

Всего в 151 жилом доме пройдет капитальный ремонт. Объем финансирования составит 1 млрд 469 млн рублей. В 35 домах заменят теплосети, в 48 домах обновят фасады, в 57 обновят крыши, в 45 — системы горячего и холодного водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах увеличили количество многоквартирных домов, в которых в текущем году проведут капитальный ремонт.

«Цифра увеличена со 134, потому что мы подавали заявку на дополнительное федеральное финансирование по ремонту лифтов. Заявка эта удовлетворена, и увеличена сумма капремонта», — объяснил увеличение числа попавших в программу капремонта домов Илья Зуев.

