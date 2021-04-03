Байден отменил введенные Трампом санкции против Международного уголовного суда

Президент США Джо Байден снял санкции и визовые ограничения в отношении работников Международного уголовного суда (МУС), сказано в сообщении Госдепартамента США.



Таким образом, Байден отменил принятый летом 2020 года указ экс-президента соединенных штатов Дональда Трампа. Тогдашний американский лидер обвинил МУС в предвзятости расследований и коррупции. Еще он подозревал МУС в связях с Россией.

В заявлении Госдепартамента отменяются санкции против прокурора МУС Фату Бенсуды и главы отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества суда Факисо Мочочоко. Визовые ограничения отменены для сотрудников суда.

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Сейчас в Госдепартаменте США надеются на возобновление всех дипломатических миссий в России.

Маргарита Головатенко