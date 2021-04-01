США надеются на возобновление работы дипломатических миссий в России

США надеются на возобновление всех дипломатических миссий в России, сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.



«Ввиду крепкой связи с россиянами мы надеемся, что однажды станет возможным возобновление работы дипломатических миссий по всей Российской Федерации», — приводит RT его слова.

Он добавил, что пока невозможно сказать, когда это представится возможным.

Фото: pxhere.com

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, как будут развиваться отношения России и США и почему Путин с Байденом не смогут построить их единолично. Статья отвечает на вопрос о том, можно ли снять напряженность между двумя странами в ближайшее время и как, а еще возможно ли восстановление отношений двух государств при новом американском президенте.



Маргарита Головатенко