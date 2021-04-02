В казанском поселке нашли трупы нескольких собак и лисицы

В поселке Куземетьево Кировского района Казани местные жители нашли трупы животных — нескольких собак и лисицы. У животных была содрана кожа, сообщается в одном из городских сообществ в соцсети Instagram.



Местные жители уверены — это дело рук охотников. Они могли убить животных ради шкур рыжеватого цвета. Рядом с местом, где лежали собаки, обнаружили следы снегохода. Сейчас живодеров ищут.

Ранее в поселке Васильево Зеленодольского района РТ местные жители заметили собаку, которая уже несколько дней ходит со стрелой в голове. По словам местных жителей, в животное из арбалета выстрелил неизвестный мужчина. Прокуратура Зеленодольска по этому факту проводила проверку.

Маргарита Головатенко