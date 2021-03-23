Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело после ЧП с собакой со стрелой в голове

Фото: прокуратура РТ

Зеленодольская городская прокуратура проверила сообщение в соцсетях о том, что в поселке Васильево была обнаружена собака со стрелой от арбалета в голове. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Прокурор по результатам проверки направил материалы в орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

22 марта местные жители заметили собаку, которая уже несколько дней ходила со стрелой в голове. По словам местных жителей, в животное из арбалета выстрелил неизвестный мужчина. Волонтерам удалось поймать собаку и извлечь стрелу. Собаку символично назвали Стрелкой. После лечения собака будет находиться в приюте «Кот и пес» в селе Айша Зеленодольского района.

