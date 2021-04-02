Экс-форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев может перейти в «Металлург»
Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачев в межсезонье может стать игроком магнитогорского «Металлурга». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Контракт хоккеиста с ярославским клубом истекает по окончании нынешнего сезона и Ткачев станет неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне Ткачев зарабатывал в «Локомотиве» 75 млн рублей.
В регулярном чемпионате-2020/21 в КХЛ Ткачев сыграл 53 матча, в которых отметился 28 (10+18) очками за результативность. В плей-офф нападающий набрал 8 (4+4) баллов в 11 играх.
В Кубке Гагарина «Локомотив» дошел до полуфинала Западной конференции, где в семи матчах уступил московскому ЦСКА.
Перед началом сезона Ткачев был назначен капитаном ярославской команды.
Напомним, 27-летний нападающий ранее выступал за казанский «Ак Барс» и по ходу прошлого сезона был обменян в «Локомотив» на защитника Николая Аверина и форварда Степана Санникова.СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым