Экс-игрок «Ак Барса» Ткачев назначен капитаном «Локомотива»
В ярославском «Локомотиве» выбрали капитана команды на предстоящий сезон КХЛ.
Им стал бывший нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев. Его ассистентами станут форварды Антон Ландер и Егор Аверин.
«Володя Ткачев — тот игрок, который способен в нужный момент быть лидером, вести команду вперед. Много опытных ребят ушло, команда омолодилась, Володя сможет стать лидером, который поведет команду», — сказал главный тренер «Локомотива» Скабелка.
Напомним, Ткачев воспитанник казанского хоккея, в конце прошлого года он был обменян в «Локомотив» на защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.СпортХоккей Татарстан
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