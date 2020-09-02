Экс-игрок «Ак Барса» Ткачев назначен капитаном «Локомотива»

В ярославском «Локомотиве» выбрали капитана команды на предстоящий сезон КХЛ.

Им стал бывший нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев. Его ассистентами станут форварды Антон Ландер и Егор Аверин.

«Володя Ткачев — тот игрок, который способен в нужный момент быть лидером, вести команду вперед. Много опытных ребят ушло, команда омолодилась, Володя сможет стать лидером, который поведет команду», — сказал главный тренер «Локомотива» Скабелка.

Напомним, Ткачев воспитанник казанского хоккея, в конце прошлого года он был обменян в «Локомотив» на защитника Николая Аверина и нападающего Степана Санникова.