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Роспотребнадзор Татарстана: информация о «червях» в масках — фейк

21:53, 02.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор Татарстана: информация о «червях» в масках — фейк
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор Татарстана прокомментировал набирающие просмотры видеоролики о «червях» в масках.

«Информация не соответствует действительности. Это фейк», — сообщили в ведомстве. «Масочный режим обязателен. Маски приобретайте в санкционированных местах торговли», — добавили в Роспотребнадзоре.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, накануне видео набирало популярность в Якутии и Дальнем востоке, в Татарстане появился его перевод на татарский язык.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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