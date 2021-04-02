Роспотребнадзор Татарстана: информация о «червях» в масках — фейк
Роспотребнадзор Татарстана прокомментировал набирающие просмотры видеоролики о «червях» в масках.
«Информация не соответствует действительности. Это фейк», — сообщили в ведомстве. «Масочный режим обязателен. Маски приобретайте в санкционированных местах торговли», — добавили в Роспотребнадзоре.
Напомним, накануне видео набирало популярность в Якутии и Дальнем востоке, в Татарстане появился его перевод на татарский язык.
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