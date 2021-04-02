Эрик Гафаров прокомментировал сообщения о перестрелке в Турции из-за его долгов

Беглый предприниматель из Набережных Челнов Эрик Гафаров прокомментировал сообщения о перестрелке с погибшими в Турции. О перестрелке накануне сообщил популярный российский блогер Андрей Алистаров. По его словам, это произошло из-за долгов Гафарова, а один из участников перестрелки погиб.

«Многие сейчас шокированы последними новостями. В СМИ как всегда [вранье] на 99%. Как будет возможность — расскажу правду», — заявил предприниматель в Instagram-аккаунте. Он добавил, что ситуация находится под контролем и причин переживать — нет.



Фото: instagram.com/ericgafarov

Напомним, Алистаров рассказал, что 31 марта в Стамбуле должна была произойти встреча Гафарова с неизвестными людьми по вопросу возврата долгов. Турецкие СМИ сообщали, что средь бела дня в Стамбуле произошла перестрелка двух группировок. По данным чеченских СМИ, во время перестрелки был убит чеченец. Алистаров, который привел кадры с места перестрелки, считает, что на видео попали подельники Гафарова.

Маргарита Головатенко