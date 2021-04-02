Суд признал «скопинского маньяка» виновным в нарушении административного надзора

«Скопинского маньяка» Виктора Мохова признали виновным в нарушении административного надзора (ст. 19.24 ч. 1 КоАП РФ), следует из данных судебного делопроизводства участка №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области.



По статье о несоблюдении административных ограничений и невыполнении обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, предполагается наложение штрафа от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, сообщает ТАСС.

Напомним, Мохова освободили в марте 2021 года после отбывания 16 лет 10 месяцев за похищение и насилие над двумя несовершеннолетними девушками. Сейчас он находится под административным надзором полиции. Эта мера будет действовать в течение шести лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал руководству управления СК по Рязанской области организовать проверку интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова, которое было опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак. Журналисты и общественники обратили внимание на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины. Бастрыкин поручил следователям изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку, в рамках проверки.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила наказывать преступников, которые рассказывают о своих деяниях, а также ввести ответственность в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и других создателей контента, которые популяризируют и героизируют преступления и преступников.

Маргарита Головатенко