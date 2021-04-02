Татарская певица сообщила об отмене концертов в Башкирии

Певица татарской эстрады Ильсия Бадретдинова предупредила об отмене своих концертов в Башкортостане, которые должны были состояться в апреле. Об этом исполнительница рассказала в Instagram.

— Я готова приехать! И вы купили билеты! И электричество есть! Ситуация изменилась, — написала артистка. Она добавила, что «ситуация изменилась».

Бадретдинова извинилась перед слушателями и выразила надежду, что концерты пройдут в сентябре. В конце поста она отметила аккаунты президента Татарстана Рустама Минниханова и министра культуры РТ Ирады Аюповой, попросив о помощи.

В конце марта в башкирском селе Киргиз-Мияки сорвался концерт известного татарского певца Фирдуса Тямаева. По словам артиста, об отмене концерта стало известно за час до его начала. Причина — отключение электричества из-за потопа в подвале. Ее артист считает выдуманной. В Минкультуры Татарстана и казанском Кремле призвали не политизировать ситуацию.



Татьяна Леухина