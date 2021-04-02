В Казани активиста осудили по делу о нападении на полицейского на акции протеста

В Казани 24-летнему активисту вынесли штраф за нападение на сотрудника ДПС во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального в Казани. Вахитовский районный суд Казани признал Никиту Ануфриева виновным и назначил штраф в 25 тыс. рублей.

Ануфриева задержали 31 января. Тогда несколько активистов преградили дорогу автомобилистам. Инспектор ДПС потребовал уйти с проезжей части, однако его просьбу проигнорировали. Суд установил, что ряд активистов, включая Ануфриева, напали на инспектора ДПС и повалили его, передает «Коммерсантъ».

Фото: realnoevremya.ru

Ануфриева задержали вместе с другими автомобилистами. Затем против него было возбуждено уголовное дело. Вину подсудимый признал.

Напомним, что в конце января прошли две несанкционированные акции. По данным МВД, 31 января в митинге приняли участие более 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В Вахитовский суд Казани поступило более 350 материалов по митингу.



Ольга Плешкова