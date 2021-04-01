Жителя Чистополя отправят в колонию на девять лет за убийство приятеля

В Татарстане суд признал виновным 32-летнего жителя Чистополя по обвинению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура РТ.



Установлено, что подсудимый в прошлом году, 17 декабря, будучи пьяным, нанес приятелю множественные ранения в грудную клетку. Это произошло в квартире подсудимого на ул. Карла Либкнехта. Причиной произошедшего стал завязавшийся между приятелями конфликт. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Мужчина полностью признал свою вину, суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что удовлетворен и гражданский иск представителя потерпевшего — с виновного взыскали 500 тысяч рублей за моральный вред. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане перед судом предстанет мать за попытку убийства собственного сына. По версии следствия, вечером 9 января текущего года женщина, будучи пьяной, подошла к своему двухлетнему сыну, который сидел и кушал на коленях у сожителя, схватила его и стала душить. Это было сделано на почве личных неприязненных отношений. Попытку убить ребенка пресекли сожитель с матерью.

Маргарита Головатенко