В Татарстане перед судом предстанет мать за попытку убийства собственного сына

Прокуратура Сармановского района РТ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется в «Покушении на убийство малолетнего» (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ УК РФ).



По версии следствия, вечером 9 января текущего года женщина, будучи пьяной, была со своими детьми в доме сожителя в поселке Джалиль.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В один момент женщина подошла к своему двухлетнему сыну, который сидел и кушал на коленях у сожителя, схватила его и стала душить. Это было сделано на почве личных неприязненных отношений. Попытку убить ребенка пресекли сожитель с матерью.



Свою вину женщина частично признала. Ее заключили под стражу, уголовное дело направили в Сармановский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В начале марта в Васильево мать убила ребенка, а затем покончила с собой.

Татьяна Леухина