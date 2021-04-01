Минтранспорта Самарской области может приобрести пассажирское судно «Чайка-СПГ»
Самарская область может приобрести пассажирское судно «Чайка-СПГ» — такую возможность рассматривает Минтранспорта области. Об этом сообщает «Волга Ньюс».
В настоящий момент прорабатывается вопрос с судостроительной корпорацией «Ак Барс», сообщил руководитель департамента развития транспортного комплекса регионального минтранса Сергей Калинин:
«Предложение от корпорации получено. Будем рассматривать его в части приобретения по федеральной программе Минпромторга РФ. Вчера было совещание, будет выделено финансирование в рамках программы. От нас сейчас просят соответствующую заявку».
Ранее «Реальное время» сообщало о стоимости «Чайки» — она составит около 370 млн рублей.
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