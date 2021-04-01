Эксперты рассказали, чем грозит покупка поддельного сертификата о вакцинации

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Поддельную справку о вакцинации можно купить в интернете и мессенджерах: мошенники продают их от 1,2 тысяч рублей до 3 тысяч рублей и уверяют, что на сертификате поставят настоящую печать. Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

На сертификате ценой в 2 тысячи рублей личные данные заказчика — имя, фамилия, дата рождения и место регистрации, а еще наименование вакцины, которой человек якобы привился. На документе есть печати больницы и лечащего врача с подписью. Документ корреспондентам выдали спустя четыре часа ожидания.

Юристы утверждают: за такой сертификат как продавца, так и покупателя могут привлечь к уголовной ответственности. И не важно, воспользовался ли им гражданин — для привлечения к ответственности достаточно факта покупки. Как прокомментировала телеканалу юрист Елена Федотова, в качестве наказания человеку грозит либо лишение свободы сроком от двух до трех лет, либо лишение свободы до двух лет. Возможен и арест от трех до шести месяцев.

А проверить это очень просто: данные человека, получившего реальный сертификат, в России вносят в федеральный реестр. Если у человека есть аккаунт на портале госуслуг, у него появится подтверждающий документ. Однако, его можно получить и на бумажном носителе в поликлинике, чем и пользуются мошенники.

Директор туристической компании Никулин Евгений опроверг предположение о том, что сертификат, пуст даже настоящий, позволит путешествовать за рубеж без ПЦР-теста. По его словам, принимающие туристов страны в большинстве случаев требуют ПЦР.



В январе сообщалось, что дефицит вакцины от коронавируса создал спрос на липовые справки о сделанной прививке от ковида. Как выяснилось, бизнес по продаже таких справок процветает в Казани. Только в январе Роскомнадзор выявил больше тысячи таких объявлений.

Маргарита Головатенко