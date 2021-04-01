В управлении образования Челнов рассказали, какие предметы выбирают выпускники для сдачи ЕГЭ

В Набережных Челнах в этом году ЕГЭ сдают 2005 выпускников 11-х классов. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал начальник управления образования Рустем Хузин.

Чаще всего старшеклассники Челнов выбирают для сдачи ЕГЭ обществознание (738 человек), физика (413), химия (358), биология (390). По одному выпускнику выбрали для сдачи немецкий язык и испанский язык.

Фото: realnoevremya.ru

Экзамены пройдут в два периода: основной с 31 мая по 2 июля и дополнительный с 12 по 17 июля.

Также Хузин напомнил, что в 2021 году для получения аттестата выпускникам 9-ых классов необходимо пройти государственную итоговую аттестацию в формате ОГЭ по русскому языку и математике, передает пресс-служба мэрии Челнов.

Всего в Татарстане 18 002 участника ГИА-11.



В начале марта министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин заявил, что в основной период проведения ЕГЭ планируется задействовать 83 пункта проведения экзаменов во всех муниципальных образованиях Татарстана. Подавляющее число выпускников выбрали для сдачи русский язык и математике. Лидером среди предметов по выбору остается обществознание. На втором месте предметы естественно-научного цикла: физика, химия и биология — 20%, около 15%, около 20% соответственно.



Татьяна Леухина