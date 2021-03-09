В Минобрнауки РТ рассказали о популярных предметах для сдачи ЕГЭ в Татарстане

В основной период проведения ЕГЭ планируется задействовать 83 пункта проведения экзаменов во всех муниципальных образованиях Татарстана. В них 1 525 аудиторий с онлайн-видеонаблюдением, сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.



Всего в Татарстане 18 002 участника ГИА-11. Из них 16 509 выпускников текущего года, 186 обучающихся СПО, 1 307 выпускников прошлых лет, 249 обучающихся с ОВЗ, отмел глава Минобрнауки РТ.

Русский язык и математику профильного уровня выбрали подавляющее число участников ЕГЭ. Русский язык будут сдавать более 16 тысяч выпускников, профильную математику — более 10 тысяч выпускников. Лидером среди предметов по выбору остается обществознание — 6 617 человек.

Фото: realnoevremya.ru

На втором месте предметы естественно-научного цикла: физика, химия и биология — 20%, около 15%, около 20% соответственно. Количество участников ЕГЭ по физике снижается два года подряд, однако растет число участников по информатике: последних стало больше на 588 человек в этом году по сравнению с прошлым годом. Это общероссийская тенденция.

Также Хадиуллин напомнил, что выпускникам 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственные выпускные экзамены по двум предметам: по русскому языку и по математике, что является основанием для получения аттестата о среднем образовании.