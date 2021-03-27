В Центре им. Гамалеи оценили планы Лукашенко создать «лучшую в мире» вакцину от коронавируса

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил своим ученым и медикам сделать «лучшую в мире» вакцину от коронавируса. Своя вакцина для Беларуси — дело чести, сообщил Лукашенко, а превосходство ее над теми, что делают в других странах, основывается на том, что сделают препарат «не на голом месте».

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев прокомментировал это смелое заявление белорусского лидера. Учитывая, что в Беларуси уже началось промышленное производство «Спутника V», ученый сообщил: «Так они же берут нашу вакцину. Конечно, лучшую в мире». Он посоветовал не относиться к словам Лукашенко со всей серьезностью. По его словам, президент Беларуси «периодически хочет удивить публику и выражается не очень серьезно».

Напомним, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на днях сообщил, что «Спутник V» очень нужен в Европе — в Евросоюзе остро не хватает своих вакцин.

