Новак заявил, что ОПЕК+ необходимо не допускать перегрева на нефтяном рынке

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что государства-участники ОПЕК+ должны следить за ситуацией с ценами на нефть на мировом рынке.

«Надо внимательно смотреть за тем, чтобы перегрева не было на рынке, с тем, чтобы цены не были завышены и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей, интересы потребителей», — приводит ТАСС его слова.

Новак отметил, что на рынке наблюдается дефицит нефти. Однако есть тенденции к стабилизации ситуации, в том числе и к восстановлению цен. Он обратил внимание, что цены на нефть на мировом рынке выросли на 5% после решения стран ОПЕК+ относительно сохранения уровня добычи нефти в апреле.

Напомним, сегодня стало известно, что ОПЕК+ приняла решение сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне. Исключение составят Россия, которая может нарастить добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки, и Казахстан с увеличением добычи на 20 тысяч баррелей в сутки.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

На фоне этого, котировки нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросли более чем на 4% и в 18:55 (по мск) составляли $67,07.

Татьяна Демина