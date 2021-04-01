«Это убожество». «Ак Барс» показал видео с реакцией хоккеистов на новый логотип

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала видео с реакцией хоккеистов команды на обновленный к 1 апреля логотип. При этом игроки не были предупреждены заранее, что это не настоящий логотип.

Почти все хоккеисты раскритиковали идею обновленной эмблемы. Ярче всех высказались Андрей Педан и Виктор Тихонов, назвавшие увиденное «убожеством», добавив «а деньги же за это вернут, да?".

В основном претензии были связаны с внешним видом «барса». По мнению Кирилла Петрова на новом логотипе «Ак Барса» изображена гиена, Дмитрий Юдин посчитал его коброй, а Станислав Галиев — пришельцем.

А вот Патрис Кормье честно признался, что он консерватор и ему нравится герб Татарстана на игровой форме команды.

В конце видео всем хоккеистам сообщили, что это был пранк, посвященный 1 апреля.

Напомним, сегодня «Ак Барс» представил новый логотип и фирменный стиль команды.