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«Ак Барс» представил новую эмблему команды

09:36, 01.04.2021
«Ак Барс» представил новую эмблему команды
Фото: vk.com/hcakbars

Казанский «Ак Барс» в своих социальных сетях представил новую эмблему клуба. На изображении показан барс, сильно похожий на чучело лиса из знаменитого мема.

«Двигаемся вперед, сохраняя преемственность. Оскал барса демонстрирует нрав хищника, скрытые смыслы укрепляют ценности клуба, а современный дизайн логотипа подчеркивает прогрессивный вектор развития «Ак Барса», — говорится в социальных сетях казанского клуба.

Также в социальных сетях клуб разместил презентационное видео.

Болельщики в комментариях, впрочем, быстро раскусили розыгрыш и высказали мнение, что шутливая акция приурочена к 1 апреля.

Напомним, «Ак Барс» и «Авангард» сыграют в финале Восточной конференции. Первые матчи пройдут в Казани 3 и 5 апреля.

СпортХоккейОбщество
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