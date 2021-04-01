В Иннополисе разработали систему сдачи экзамена на права с использованием VR-технологий

В Иннополисе создали автоматизированную систему сдачи экзаменов по вождению. Предполагается, что новая технология повысит прозрачность сдачи теоретической и практической частей экзамена.

В Центре компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» на базе Университета Иннополис разработчики предложили сдавать теоретический экзамен с помощью VR-технологий.

«Экзаменуемый надевает очки и отвечает на вопросы о правилах дорожного движения в условиях виртуальной среды. Геймификация процесса приема экзамена дает возможность обыгрывать реальные дорожные ситуации в 3D-симуляции», — объяснили в центре компетенций.

Руководитель Лаборатории автономных транспортных систем (входит в состав центра) считает, что использование VR позволит сделать экзамен прозрачным, ведь воспользоваться шпаргалкой будет нельзя.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для практической части экзамена в автомобиле, предназначенном для прохождения тестирования, установят аппаратно-программный комплекс, состоящий из сенсоров технического зрения и локализации (в частности, камер, радаров, глобальной спутниковой навигации). Система будет передавать данные об ошибках экзаменуемого, например о неправильно совершенном маневре или непристегнутом ремне безопасности.

Ошибки будут отображаться на планшете у сотрудника ГИБДД. Все ошибки будут фиксироваться автоматически.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Тестовую сдачу с использованием комплексной системы прошли 39 человек в пределах Иннополиса и агломерации Казани... В среднем тестируемые допускали четыре ошибки за одну попытку. Самая распространенная ошибка — маневры без включенных сигналов поворота. Из 41 возможного нарушения правил дорожного движения, фиксируемых во время сдачи экзамена, разработанный комплекс распознает 21: превышение скорости, остановка в неположенном месте, игнорирование знаков приоритета движения и другие», — добавили в центре.

Сейчас аппаратно-программный комплекс готов к эксплуатации, ему необходима сертификация.

Ранее в МВД утвердили новые правила экзаменов на водительские права. С 1 апреля вместо двух практических экзаменов на право получения водительских прав будет проводиться один.

Ольга Плешкова