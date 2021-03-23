В МВД утвердили новые правила экзаменов на водительские права

В России утвердили новый административный регламент о проведении экзамена на право управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений. Соответствующий документ МВД Владимира Колокольцева опубликован на интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу с 1 апреля, уточняет RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по новым правилам начинающие автомобилисты не будут отдельно сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД. Нововведение коснется тех, кто сдает экзамен на вождение легковым автомобилем, грузовиком, автобусом. Мотоциклисты по-прежнему будут сдавать площадку.

Во время сдачи экзамена на права в машине может присутствовать наблюдатель из числа кандидатов в водители, ожидающих своей очереди, представителей общественных организаций и автошкол. Эта мера позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.

Кроме того, подвергся изменениям список нарушений и ошибок, за которые начисляют штрафные баллы. Теперь перечень разделили на подгруппы по одному, двум и трем баллам. В отдельный блок вынесли грубые ошибки, из-за которых экзамен прекращается сразу: к ним добавились езда с непристегнутым ремнем безопасности или использование телефона в дороге.

Татьяна Леухина