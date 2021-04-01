Хуснуллин предложил использовать средства фонда национального благосостояния для модернизации ЖКХ
Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече президента России с правительством предложил направить часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на расширение программы модернизации сетей ЖКХ в регионах. Об этом сообщает РБК.
По его словам, схема может работать на возвратной основе, и это будет обеспечено за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей и затрат на снижение их аварийности. Вице-премьер считает, что данная мера положительно повлияет на тарифную политику.
Ранее президент России Владимир Путин рассказывал о состоянии Фонда национального благосостояния. По его словам, ФНБ вырос, особенно в рублевой части.
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