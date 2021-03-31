Матч «Рубин» — «Динамо» перенесли из-за легкоатлетического марафона в Казани

Матч между «Рубином» и московским «Динамо» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) перенесен на другую дату, сообщает пресс-служба лиги.

Встреча состоится 1 мая и начнется в 14:00 по московскому времени.

Перенос матча связан с проведением в столице Татарстана легкоатлетического марафона, который пройдет в Казани 2 мая. Изначально игра тоже была запланирована на эту дату.

Фото: realnoevremya.ru

После 23 сыгранных туров казанский «Рубин» набрал 37 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего шестым «Динамо» на 2 балла.

Напомним, в последнем до перерыва на сборные туре казанцы дома уступили подмосковным «Химкам».