«Рубин» проиграл дома «Химкам» в матче РПЛ

«Рубин» проиграл дома подмосковным «Химкам» (1:3) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Химчане открыли счет на 20-й минуте, когда Резиуан Мирзов реализовал удар с пенальти. Спустя несколько мгновений Павел Могилевец удвоил преимущество гостей, забив свой первый мяч с 2015 года.

Незадолго до перерыва Джордже Деспотович сократил отставание до минимума, но Илья Кухарчук во втором тайме красивым ударом восстановил преимущество химчан в два гола.

Благодаря этой победе «Химки» продлили свою беспроигрышную серию в РПЛ до 10 матчей подряд. Химчане набрали 35 очков и поднялись на 9-ю строчку в таблице чемпионата страны.

«Рубин» с 37 баллами опустился на 8-е место в РПЛ.

Напомним, встреча с «Химками» прошла на стадионе «Центральный» из-за проблем с газоном на «Ак Барс Арене».