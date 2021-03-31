УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Кубка Европы

УНИКС дома обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» (82:78) в четвертьфинале Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы не слишком удачно начали игру, отпустив соперника по итогам первой четверти в отрыв на 6 очков. До большого перерыва УНИКС сумел отыграть разрыв и выйти вперед.

Третья четверть прошла в равной борьбе и в итоге все решилось в самой концовке встречи. За две минуты до конца игры УНИКС повел с разницей в 5 очков, но после тайм-аута гости вновь смогли выровнять результат.

За последнюю минуту матча казанцы успели повести "+4", краснодарцы ответили парочкой промахов из-за дуги, но сократил разрыв до 2 очков. За 5,8 секунд до финальной сирены УНИКС реализовал два штрафных броска и «Локомотив-Кубань» отыграть уже не успел.

В полуфинале турнира казанцы сыграют против главного фаворита Кубка Европы итальянского «Виртуса». В случае выхода в финал УНИКС квалифицируется в Евролигу.

УНИКС — «Локомотив-Кубань» — 82:78 (18:24, 23:13, 18:19, 23:22)