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В Татарстане от коронавируса скончались еще две женщины и один мужчина

19:38, 31.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса скончались еще две женщины и один мужчина
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане официально зарегистрировано еще три случая смерти от коронавируса. Скончались две женщины 1932 и 1937 годов рождения и один мужчина 1964 года рождения. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Всего в республике с нарастающим итогом подтверждено 420 летальных случаев от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в среду, 31 марта, в Татарстане зафиксировали 35 новых случаев коронавируса, всего — 19 420. Вылечилось от коронавируса за последние сутки в республике 146 человек, всего — 16 322.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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