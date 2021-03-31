В Татарстане от коронавируса скончались еще две женщины и один мужчина

В Татарстане официально зарегистрировано еще три случая смерти от коронавируса. Скончались две женщины 1932 и 1937 годов рождения и один мужчина 1964 года рождения. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Всего в республике с нарастающим итогом подтверждено 420 летальных случаев от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в среду, 31 марта, в Татарстане зафиксировали 35 новых случаев коронавируса, всего — 19 420. Вылечилось от коронавируса за последние сутки в республике 146 человек, всего — 16 322.

Маргарита Головатенко