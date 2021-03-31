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В Татарстане зафиксировали 35 новых случаев коронавируса

11:20, 31.03.2021
В Татарстане зафиксировали 35 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявлено 35 новых случаев коронавируса, всего — 19 420. Об этом сообщает оперативный штаб РФ.

Вылечилось от коронавируса за последние сутки в республике 146 человек, всего — 16 322.

В России за сутки выявлено 8 275 новых заболевших коронавирусом, всего — 4 545 095.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина Татарстан
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