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В Нижнекамске руководитель исполкома покинул свой пост

19:23, 31.03.2021
В Нижнекамске руководитель исполкома покинул свой пост
Фото: e-nkama.ru

Руководитель исполкома Нижнекамска Айрат Салаватов покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района.

Он начал работать в органах власти района весной 2020 года. Ранее был заместителем руководителя Исполкома Нижнекамского муниципального района, курировал такие важные сферы, как экология и охрана труда.

Уход с поста руководителя Исполнительного комитета Айрата Салаватова связан со сменой направления деятельности. Куда именно Салаватов переходит работать и кто придет на замену ему, не уточняется.

Вчера стало известно, что глава Комсомольского района Набережных Челнов Александр Кислов покинул пост по собственному желанию.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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