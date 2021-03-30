Глава Комсомольского района Челнов Александр Кислов покинул пост
Глава Комсомольского района Набережных Челнов Александр Кислов покинул пост. Сделал он это по собственному желанию, сообщает издание Chelny-biz.ru. Кислов возглавлял Комсомольский район Челнов с 2016 года.
И.о. главы Комсомольского района автограда назначен заместитель Кислова, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства исполкома Челнов Фидарис Хабибуллин.
На официальном сайте Набережных Челнов на данный момент размещена вакансия главы администрации Комсомольского района.
О том, что Кислов планирует покинуть свой пост, сообщалось в декабре прошлого года. СМИ писали, что его место может занять директор МУК «Автозаводский» Равиль Халимов.
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