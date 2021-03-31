Лидерство в производстве джемов в России удерживает производитель из Татарстана

АО «Эссен Продакшн» сохранило лидерство на рынке джемов в России в «ковидном» 2020 году. Выпуск продукции «сладкой» группы компания увеличила на 29%. Интересно, что, несмотря на локдаун и ограничения транспортных потоков, объем экспорта джемов составил 15% от общего объема производства — в 2020 году джемы ТМ «Махевъ» продавались в 21 стране мира. Общий накопленный объем инвестиций в проект уже достигает 9,1 млн евро. В ближайшие два года планируются инвестиции в технологические линии еще на уровне 2—3 млн евро.

Об этом рассказали журналистам вчера на пресс-конференции, организованной АО «Эссен Продакшн АГ». «Коронавирусные» проблемы не останавливали производства, даже с учетом того, что 95% фруктов и ягод, из которых делают джемы «Махеевъ», выращиваются за границей (в Египте, Китае, Сербии, Македонии, Казахстане, Узбекистане).

Лишь 5% сырья произрастает в России, и это дикоросы (клюква, черника, брусника, голубика). Роман Есаулов, заместитель генерального директора по производству АО «Эссен Продакшн АГ», сообщил, что видит серьезный потенциал для роста рынка выращивания ягод и сбора дикоросов, но для этого надо, чтобы выросли производственные мощности по переработке этого сырья.

Сегодня в линейке джемов производства АО «Эссен продакшн АГ» 20 вкусов. Среди них есть базовые вкусы (клубника, малина), постоянно появляются новинки, которые подвергаются ротации.

Джемы выпускаются в упаковках двух типов. Первый — дой-паки, которые позволяют снизить стоимость продукта на полке и уменьшить логистические затраты. Второй — стеклянные стаканы, упаковка с возможностью вторичного использования. Стаканы предполагают вторичное использование — потребителям удобно их использовать для различных бытовых нужд. Коллекции стаканов раз в два-три года меняются.

