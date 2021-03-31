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В Зеленодольске задержали врача, которая отказалась госпитализировать взорвавшего квартиру пенсионера

16:56, 31.03.2021 2
В Зеленодольске задержали врача, которая отказалась госпитализировать взорвавшего квартиру пенсионера
Фото: realnoevremya.ru

В Зеленодольске задержали нарколога и завотделением психоневрологического диспансера Наталью Евдокимову. Об этом «Реальному времени» сообщают источники.

По их данным, ее задержали вчера, ориентировочно в 15.00.

Ее задержали в рамках уголовного дела по статье «Халатность», которое вчера возбудили в отношении медработника — по данным следствия, он принял решение отказать в госпитализации пенсионера Михаила Тимохина, угрожавшего взорвать квартиру. После этого Тимохин вернулся домой и осуществил свои намерения.

Делом занимается 1-й отдел Следкома по РТ. Там полагают, что Евдокимова отказала в госпитализации, посчитав, что для этого нет оснований.

Все подробности происшествия — в материале «Реального времени».

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:03
    Маразм !!!!!!!!!!!!!
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  • Анонимно 17:53
    Никакой не маразм . Весной у больных и обострение , а врач видно хотела показать , что она тут самая крутая . А к таким больным надо быть особенно внимательным . Врачи сегодня не те врачи , что раньше , нет доброты и внимательности к каждому
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