В Зеленодольске задержали врача, которая отказалась госпитализировать взорвавшего квартиру пенсионера

В Зеленодольске задержали нарколога и завотделением психоневрологического диспансера Наталью Евдокимову. Об этом «Реальному времени» сообщают источники.

По их данным, ее задержали вчера, ориентировочно в 15.00.

Ее задержали в рамках уголовного дела по статье «Халатность», которое вчера возбудили в отношении медработника — по данным следствия, он принял решение отказать в госпитализации пенсионера Михаила Тимохина, угрожавшего взорвать квартиру. После этого Тимохин вернулся домой и осуществил свои намерения.

Делом занимается 1-й отдел Следкома по РТ. Там полагают, что Евдокимова отказала в госпитализации, посчитав, что для этого нет оснований.

Все подробности происшествия — в материале «Реального времени».