Татарстан попал в десятку регионов с наибольшим падением бизнеса в 2020 году

Татарстан попал в десятку регионов, в которых в 2020 году наиболее ухудшились финансовые показатели бизнеса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza.



Заработки бизнесменов Татарстана, судя по данным исследования, упали до 54,6 млрд рублей, то есть на 88% по сравнению с 2019 годом.

Однако, хуже всего пришлось Северной Осетии — Алании — убыток составил 3 млрд рублей. Второе место антирейтинга у Ненецкого автономного округа — в 2019-ом у предпринимателей была прибыль в 5,8 млрд, в 2020-м — убыток в 20,65 млрд рублей, ухудшение составило 456%. Третье место досталось Ингушетии –убытки выросли на 436,5%, с 838 млн до 4,5 млрд рублей, четвертое и пятое места разделили Амурская область и Севастополь — минус 215,4%, убыток 31,56 млрд рублей и минус 210,8% и убыток в 802 млн рублей соответственно.

Также в десятку попали Кемеровская область (-107,3%, убыток 8,7 млрд рублей), Еврейская автономная область (-88,1%; прибыль сократилась с 1,5 млрд до 183 млн), а еще Коми (-85,7%, прибыль снизилась до 15,3 млрд).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в последний рейтингах Татарстан замкнул десятку регионов по количеству и приросту преступлений, а также занял 22-е место в рейтинге Рособрнадзора по качеству образования.

Маргарита Головатенко