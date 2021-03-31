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В России за сутки выявлено 8 275 новых заболевших коронавирусом

11:04, 31.03.2021
В России за сутки выявлено 8 275 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявлено 8 275 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, количество выявленных случаев в России достигло 4 545 095.

Выздоровели за сутки 10 176 человек. За весь период пандемии — 4 166 172 человека.

В России зарегистрировано 98 850 летальных исходов, из которых 408 произошли за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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