В России за сутки выявлено 8 275 новых заболевших коронавирусом
В России за сутки выявлено 8 275 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, количество выявленных случаев в России достигло 4 545 095.
Выздоровели за сутки 10 176 человек. За весь период пандемии — 4 166 172 человека.
В России зарегистрировано 98 850 летальных исходов, из которых 408 произошли за последние сутки.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым