В казанском Кремле прокомментировали взрыв газа в многоэтажке Зеленодольска

Фото: Александр Артемьев

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала инцидент со взрывом газа в многоэтажке Зеленодольска. По ее словам, Минстрой и МЧС изучают то, насколько сильно пострадал дом, подлежит ли восстановлению и в какое время. Пока что жильцы находятся в одном из санаториев Зеленодольска.



— Самый главный процесс, который на сегодняшний день стоит — это возможность вернуть людей домой, — отметила она.

Вечером 29 марта в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме в Зеленодольске прогремел взрыв газа. В результате инцидента пострадали пять человек, двое погибли. По версии следствия, взрыв мог устроить живший в доме пенсионер, которого тем вечером хотели госпитализировать в психдиспансер. Все подробности — в материале интернет-газеты.