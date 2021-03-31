Госкомитет РТ по туризму опроверг повышение цен в гостиницах Казани

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госкомитет РТ по туризму прокомментировал информацию в СМИ о резком повышении цен на гостиницы в ряде регионов России, в том числе в Казани, на весенне-летний туристический сезон — 24 марта «Известия» со ссылкой на туроператоров и представителей отельного бизнеса сообщили, что в столице Татарстана подорожало размещение в гостиницах на 15—20%.

Ведомство вместе с Ассоциацией гостиниц Казани и Татарстана провело исследование ценовой политики востребованных у туристов отелей Казани на примере мая 2019 и 2021 года. Данные 2020 года не учитывались из-за пандемии коронавируса. В итоге выяснилось, что средняя цена за номер в мае 2021 года находится на уровне цен 2019 года. В высокие даты за исключением майских праздников цены выросли максимум на 9%, а в некоторые дни наблюдается удешевление стоимости номеров на 20-30%.

«Исходя их вышеуказанной аналитики, считаем некорректным утверждение о резком повышении цен на отели города в предстоящем туристическом сезоне», — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы Госкомитета РТ по туризму Оксана Аганина.

