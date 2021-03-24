В Казани подорожало размещение в гостиницах на 15—20%

Фото: Максим Платонов

Этим летом подорожало размещение в гостиницах туристических регионов России по сравнению с прошлым годом на 15–20%. Цены будут только расти ближе к июню. Об этом «Известиям» рассказали туроператоры и представители отельного бизнеса.

В Краснодарском крае цены увеличились на 35%, в Санкт-Петербурге на 30%, а в Крыму — на 15%. Основная причина подорожания связана с тем, что бизнесмены хотят расплатиться с кредитами, которые взяли в период простоя.

«Сегодня мы продаем размещение на 15–20% дороже, чем в прошлом году, причем на все направления — от Казани и Калининграда до Крыма и Краснодарского края», — рассказала директор компании-туроператора Premiera Travel Марина Самородская.

Также она сообщила, что горящих туров этим летом, скорее всего, не будет.

фото: pixabay.com

Динамика цен зависит от региона, отметил член правления РСПП Сергей Шпилько.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников заявил, что курорты в России имели привилегированное положение во время закрытых границ. Он уверен, что по мере снятия ограничений на перелеты и введение новых объектов цены на размещение внутри РФ будут снижаться.

Ранее сообщалось, что за 4 дня россияне потратили более 1 млрд рублей на туры с кешбэком. «Сейчас кратно выросла узнаваемость и самой программы, и в целом доверие к ней. Многие туристы воспользуются программой в третий раз», — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

